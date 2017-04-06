​В городах Югры пройдут акции против терроризма

В городах Югры в субботу, 8 апреля, пройдут акции против терроризма. Сургутян приглашают принять участие в мероприятии, которое на площади перед Сургутским государственным университетом в полдень, и почтить память жертв взрыва в петербургском метро минутой молчания.

«Сургут присоединится к другим городам России, где запланированы митинги против терроризма. Только в городе это будет стихийная акция. Она начнется в 12.00 по местному времени. В ней смогут принять участие все неравнодушные граждане. Возможно, будут депутаты, представители различных политических партий», - рассказал агентству «Интерфакс-Урал» советник главы города Александр Оверчук.

В Ханты-Мансийске в этот же день в 15.00 на центральной площади Ханты-Мансийска состоится гражданская акция «Вместе против террора»

«Мероприятие инициировано Ханты-Мансийским окружным отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», а также родительским сообществом и молодежью города. Участники акции получат белую нагрудную ленточку со словами «Вместе против террора» и запустят в небо белые шары, как символ мира», - рассказали в пресс-службе администрации окружного центра.

В этот день хантымансийцы смогут возложить цветы и поставить свечи в память о погибших в террористическом акте. Для этого на центральной площади города будет установлен знак Петербургского метрополитена – буква «М» синего цвета.

Напомним, 3 апреля в результате теракта в метро Санкт-Петербурга погибли 14 человек, более 50 — пострадали. Среди пострадавших жительница Сургута — 22-летняя студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения Евгения Бахлыкова.