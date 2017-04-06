​Сургутский аэропорт стал вторым по уровню зарплат в России

Аэропорт Сургута признан одним из лучших работодателей России в категории «Уровень заработной платы» по итогам 2016 года. Впереди только краснодарский аэропорт «Пашковский». Рейтинг составлен компанией «Авиаперсонал», ассоциацией «Авиационный персонал» и отраслевым агентством «АвиаПорт».

В категории «Условия труда» лучшим признан аэропорт «Пулково», «Домодедово» лучший в номинации «Климат в компании».

Для составления рейтинга исследователи на первом этапе провели анонимные онлайн-опросы среди работников авиатранспортной отрасли, на втором этапе оффлайн опрос проходил в форме интервью с действующими сотрудниками авиакомпаний и аэропортов.

«Работодатели, занявшие первые три места в каждой из категорий, получат специальные подарки. Лучшие аэропорты получат сертификат на рекламную кампанию на сумму 75000 рублей от официального партнера - отраслевого агентства «АвиаПорт»», - отметили в пресс-службе агентства.