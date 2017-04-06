​Молодые сургутяне снова задумались об «Образовании и карьере» // ФОТО

В Сургуте торжественно открылась ежегодная специализированная выставка «Образование и карьера».

Традиционно выставка – это презентация возможностей различных отраслей образования с индивидуальной навигацией для всех участников: лучший опыт, практики и услуги образовательных учреждений различного уровня будут представлены как в выставочном пространстве, так и в деловой программе события. В работе выставки принимают участие 50 образовательных учреждений города, высшие учебные заведения из Сургута, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Тобольска, родительская общественность и учащиеся города.

Подразумевается два формата проведения выставки: для детей и их родителей. Для учащихся образовательных организаций подготовлены выставка-презентация муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, мастер-классы ресурсных центров и учреждений профессионального образования, презентация Образовательной карты города, городской форум «Экономическое образование – инвестиции в будущее», выставка победителей городского конкурса фотографий «Профессии моей семьи, экспозиция коллажей «Атлас будущей профессии», День открытых дверей ФГАОУ ВО «Тюменского государственного университета», видеоконференция с представителями военного комиссариата города Сургута и Сургутского района.

А родители смогут побывать на круглом столе «Шаги к будущей профессии» и «Родительский университет», в рамках которого пройдут круглые столы для родителей и учащихся 11 классов с представителями учреждений высшего и среднего профессионального образования, с работодателями по выбору профессий экологического, медицинского и финансово-экономического направлений.