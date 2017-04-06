​Сургутские полицейские задержали подозреваемых в краже аккумуляторов

В дежурную часть УМВД России поступило сообщение от мужчины 1944 года рождения о краже.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли что, в период времени с 30 марта по 4 апреля неустановленное лицо находясь на улице Республики тайно путем свободного доступа из припаркованного автомобиля похитило две аккумуляторные батареи, тем самым причинив потерпевшему ущерб в размере около 9 тысяч рублей.

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали несовершеннолетних 1997 и 1999 года рождения, один из задержанных состоит на профилактическом учете в ОДН УМВД России по Сургуту за за употребление алкогольной продукции. Злоумышленники сознались в содеянном и вернули похищенное.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.