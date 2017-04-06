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​Четыре думы в Сургуте «сверили часы» и обсудили вопросы местной градостроительной сферы

Сегодня в здании сургутского парламента прошло пятое заседание Совета депутатов Тюменской областной думы, думы Югры, думы города и района на котором парламентарии «сверили часы» и обсудили важные для города вопросы.

В первую очередь это касалось судьбы быстровозводимых спортивных объектов, которые с этого года уже нельзя будет построить по принципу муниципально-частного партнерства в связи с изменениями в законодательстве. В связи с этим глава департамента архитектуры и градостроительства Алексей Фокеев предложил включить подобные объекты в региональную программу развития образования. Это позволит разделить расходы на быстровозводимые спортивные сооружения между городом и округом. Основная цель – введение третьего урока физкультуры и обеспечение школьников дополнительными секциями. Затраты на один объект по этой программе – 74 млн рублей. При идеальном раскладе город может взять на себя затраты по проектно-изыскательским работам, а строительно-монтажные – округ с софинансированием муниципального бюджета.

Согласно отчету Алексея Фокеева из девяти планируемых быстровозводимых спортивных сооружений на данный момент построено шесть: на территории лицеев № 1, № 3 и школ № 38, № 27, №10, № 26. Кроме того проработано еще десять площадок, где возможно строительство. На оставшиеся денег у города нет, в связи с дефицитом бюджета. По итогам дискуссии было принято решение создать рабочую группу по вопросу строительства быстровозводимых спортивных объектов.

Не менее горячие споры развернулись по проблеме строительства общежития для медицинских работников на 400-600 мест. Основная причина – кадровый дефицит узких специалистов. По словам начальника службы по охране здоровья населения администрации города Инны Шалыгиной, подобные врачебные кадры являются «штучным товаром» и с ними нужно проводить комплексную работу по обеспечению их жильем. И когда они приезжают из других регионов, то ожидают, что их обеспечат хорошим жильем. Общежития естественно их не устраивают.

В ходе последовавшей за этим дискуссией депутатами выдвигались разные предложения по решению проблемы недостатка кадров в городской медицине. В частности, одним из вариантов парламентариями назывались наемные дома, в которых сумма аренды существенно ниже чем в обычных. Однако на это последовало возражение о том, что подобное жилье предназначено для малоимущих. Получается, что для того чтобы заселить медицинских специалистов их нужно перевести как раз в категорию малоимущих.

При этом Максим Слепов указал на то, что проблема существует не только с узкими специалистами, но с медицинским персоналом среднего звена.

«У нас сейчас наибольший дефицит даже не по узким специальностям, а по среднему персоналу. В некоторых учреждениях заполняемость должностей не доходит даже до 70 процентов. Никто уже и не говорит про 100 процентов», - сообщил парламентарий.

Одним из самых радикальных методов решения проблемы оказалось предложение «привязывать» специалистов путем выдачи им ипотеки в Сургуте на льготных условиях.

После длительных дискуссий депутаты приняли решение подробнее проработать стратегию по привлечению медицинских кадров в Сургут и поддержали строительство нового общежития.


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Сегодня в 14:54, просмотров: 139, комментариев: 1


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Комментарии:
Roks
не нравится
Сегодня в 15:10
мой совет - пригласите студентов медиков старших курсов из Китая

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