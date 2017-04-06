​Сургутянам расскажут, «Куда движется коммерческая недвижимость», в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ

Конференция для предпринимателей, застройщиков, экспертов в недвижимости и финансах «Куда движется коммерческая недвижимость?» пройдет в эту пятницу, 7 апреля, с 14 до 18 часов в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ.

В программе мероприятия — несколько выступлений.

1. «Новые тренды бизнеса и выгодной эксплуатации коммерческой недвижимости: опыт столиц». Выступление Александра Ошурко (Praedium), ведущего российского эксперта (объем проведенных сделок в коммерческом секторе — свыше 200 тысяч кв.м).

2. «На чьи гуляем?»: финансирование крупных сделок. Банковские решения, поддержка фондов.

3. Перспективные маржинальные сургутские объекты.

4. Круглый стол: запросы предпринимателей - решения экспертов.

Вход свободный. 18+

Справки по телефону: 66-53-25 или в Facebook.