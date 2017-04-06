​Сургутский прокурор лично проконсультирует горожан, кому не дают зарплату

Сургутяне, которым не выплачивают зарплату, могут обратиться к городскому прокурору Леониду Балину: 10 апреля с 14 до 18 часов он будет вести личный прием. Он пройдет в здании прокуратуры на Островского, 47, каб.403.

«При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт), — отметили в прокуратуре. — Кроме того, для оптимизации процесса приема рекомендуется иметь при себе текст жалобы».