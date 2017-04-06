​Почти 300 жителей Сургутского района наказаны за несвоевременную оплату административных штрафов

Почти 300 жителей Сургутского района несвоевременно оплатили административные штрафы и понесут за это более серьезное наказание. Так, 68 нарушителей арестованы, на 118 граждан наложены штрафы в двукратном размере, 26 человек будут привлечены к обязательным работам.

«Граждане должны знать, что согласно статье 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае несвоевременной оплаты штрафа, гражданин может быть привлечен к ответственности», - отметили в пресс-службе районного ОМВД РФ.

Жители Сургутского района могут узнать задолженность по административным штрафам (кроме штрафов за нарушение правил дорожного движения), обратившись в отделение по исполнению административного законодательства ОМВД России по Сургутскому району по адресу: Сургутский район, г.п. Белый Яр, ул. Некрасова 1 «а» кабинет 305 или по телефону: (8-3462) 74-69-63.