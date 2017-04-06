​Руководитель сургутской школы стала победителем всероссийского конкурса «Молодой директор года»

Директор казенного общеобразовательного учреждения ХМАО «Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» Валентина Цыганкова признана победителем Всероссийского конкурса «Молодой директор года».

«Валентина Цыганкова возглавила сургутскую школу с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2015 году. До назначения руководителем школы она более 10 лет занимала должность заместителя директора по научно-методической работе в этой же школе. Сургутская школа с профессиональной подготовкой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в качестве основного вида деятельности реализует адаптированные основные общеобразовательные программы. В организации созданы специальные условия для обучающихся с учетом их образовательных потребностей. В настоящее время в школе обучаются 222 человека, из них по индивидуальному учебному плану на дому - 43 обучающихся», - рассказали о победителе и ее работе в департаменте общественных и внешних связей в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Конкурс проводился Ассоциацией женщин-предпринимателей России при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думы Российской Федерации в марте 2017 года. Его цель – повышение роли молодого директора в обществе и государстве и его вклада в развитие всех сфер деятельности страны.

Как сообщалось ранее, Ассоциация признала победителем в конкурсе «Женщина – директор года» еще одного руководителя из Югры. Награда вручена директору бюджетного учреждения ХМАО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Таукси» г. Нижневартовск Ольге Ивановой.