​Сургутянка, пострадавшая во время теракта в петербургском метро, рассказала о произошедшем

22-летняя жительница Сургута Евгения Бахлыкова, которая пострадала во время взрыва в петербургской подземке, уже выписана из больницы и находится дома. Девушка была госпитализирована в Клинику Военной травматологии и ортопедии. При взрыве в метро она получила сильные ушибы. И уверена, что от более серьезных травм ее спасла дверь вагона, которую взрывной волной отбросило прямо на нее.

«Я ехала в составе, это был конец состава, я сидела около межвагонных дверей. Люди сидели, кто чем занимался, я музыку слушала на телефоне. Первое, что я поняла, когда телефон отлетел на полтора метра, и этой взрывной волной дверь между вагонами, ударила мне ногу. Я сразу поняла, что это взрыв. Мы вышли, параллельно приехал другой состав в другую сторону, у людей началась паника. Когда мы пошли в начало, там уже искореженный вагон в эти минуты, машинисты предпринимали какие-то действия, и люди, кто-то был с закрытыми переломами, встать не могли, были разбросаны тела», — рассказала Евгения корреспонденту телеканала «СургутИнформТВ».

Мама девушки Ольга Бахлыкова прилетела к дочери, которая учится уже на пятом курсе юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения, накануне утром. Она рассказала, что на протяжении этих нескольких дней с ними работали психологи МЧС, семье была оказана вся возможная поддержка.

Ранее Официальный штаб правительства Югры сообщил, что с мамой Евгении связывалась губернатор Югры Наталья Комарова, а администрация Сургута оказала семье материальную помощь.