​Подписчики актера Андрея Мерзликина за сутки собрали больше 1,5 млн рублей на лечение малышки из Сургута

Актер Андрей Мерзликин попросил своих подписчиков в инстраграме собрать деньги на лечение Варвары Давыдовой из Сургута. Малышке, которая родилась 17 февраля 2017 года, необходима сложная операция. Актер рассказал, что это — дочка его знакомых. «Прекрасная, боевая красавица, малышка ждущая помощи», - описал он Варю. Она родилась со сложнейшим пороком сердца и уже перенесла одну операцию. Сейчас девочка находится под чутким наблюдением сургутских врачей. Но лечение необходимо продолжать. В комментариях к посту, который был опубликован накануне, уточняется, что родители ведут сбор на операцию в Германии, которая обойдется в 150 тысяч евро — почти в девять миллионов рублей по нынешнему курсу.

«Это дочь моих близких людей... Я — гарант», - подчеркнул актер, публикуя реквизиты.

Уже к вечеру на счет родителей малышки поступило более 1,6 млн рублей. «Отчет на вчерашний день, перед окончанием дня, собрали вот такой результат. Друзья, горжусь вами... Храни вас Бог.... Я с трудом понимаю, как это делается, но... Слава Богу за Все... Как будут складываться дела у Вари, буду продолжать сообщать вам в режиме получения информации... Вы, молодцы», - поблагодарил подписчиков Андрей Мерзликин.

В комментариях к постам с просьбой о помощи люди пишут слова поддержки родителям Варвары, желают ей выздоровления, а также благодарят актера за участие.