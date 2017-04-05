​В Сургуте частный детсад работает в одном здании с ритуальным агентством: «Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы»

Главу Сургута Вадима Шувалова попросили помочь разобраться в непростой ситуации. Владелец здания, помещение в котором арендует детский сад «Гуливер», пустил арендатором центр ритуальных услуг.

«Получилось, что в одной двери детсад, в другой «ритуал». Дети выходят на прогулку и видят, как заносят венки и гробы. Учреждения дошкольного возраста — это и ответственность города. Такого соседства хотелось бы избегать, как бы не хотелось бизнесменам заработать на аренде. Взял этот вопрос на контроль. Точно найдем решение», - написал на своей странице в социальной сети градоначальник.

Он уточнил, что вопрос был поднят на встрече с социально-ориентированными предпринимателями, которая состоялась накануне.