​Опять метель: Непогода в Сургуте не отступает

Городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям предупреждает сургутян о неблагоприятной погоде в четверг, 6 апреля. По прогнозам синоптиков, ожидается метель и ветер порывами до 19 метров в секунду.

Специалисты рекомендуют жителям Сургута не выходить на улицу без крайней необходимости, плотно закрыть окна и двери, убрать с балконов предметы, которые может унести ветром. Машину стоит поставить в гараж. Если вы все-таки решитесь прогуляться, стоит опасаться поврежденных и поваленных деревьев, раскачивающихся вывесок и конструкций, а также не стоять под линиями электропередач.

Ранее ГИБДД округа предупредила о возможном росте ДТП из-за непогоды и призвала водителей быть осторожнее в поездках.