​Регистрация на Тотальный диктант продолжается

8 апреля население России, как обычно, может проверить свою грамотность: по стране пройдет очередной Тотальный диктант. В Сургуте среди прочих площадок можно выделить традиционные — Центральная библиотека, некоторые школы города, СИА-ПРЕСС ЦЕНТР, а также и те, что участвуют впервые: так, например, диктант в этот раз можно написать… в аэропорту! Всего в городе зарегистрировано 14 площадок.

Напомним, что автором текста на этот раз стал писатель Леонид Юзефович, текст посвящен Перми, Улан-Удэ и Санкт-Петербургу: автор считает эти места родными.

Предварительно следует записаться на акцию: для этого заходите на официальный сайт и выбирайте город и площадку.

Порядок действий таков:

1. Если вы не зарегистрированы на сайте, то это можно сделать при помощи электронной почты, номера телефона или аккаунта в соцсетях, нажав на «Личный кабинет» в правом верхнем углу страницы – «Создать учетную запись»;

2. Выбрать город, в котором вы планируете написать диктант;

3. Обратить внимание на время, в которое начнется диктант в вашем городе;

4. Нажать на кнопку «найти площадку» или промотать страницу вниз до карты;

5. Пришло время выбрать площадку:

- если вы хотите написать в каком-то конкретном районе города, то можете воспользоваться картой;

- если планируете написать в школе или библиотеке, то откройте соответствующие закладки под картой;

- если хотите посмотреть список других площадок, то откройте «Площадки в вашем городе»;

- информация о том, где можно написать тест TruD (для изучающих русский как иностранный), хранится в отдельном разделе.

6. Итак, вы выбрали площадку. Теперь, пожалуйста, проверьте:

- остались ли места на эту площадку (есть кнопка «Зарегистрироваться»);

- необходима ли обязательная регистрация на нее (пометка «Необходима регистрация»);

- будет ли вам необходим паспорт, чтобы на нее попасть (пометка «Нужен паспорт»);

- пометка «Без столов» значит, что всем участникам будут предоставлены планшеты для бумаг;

- дополнительная информация может содержать уточнения, подходит ли эта площадка для маломобильных граждан.

После того, как записались, занесите Тотальный диктант в свои планы — и не забудьте прийти и проверить, насколько вы грамотны. Мы напоминаем, что проверка анонимная и оценки конфиденциальны, а для тех, кто очень стесняется, есть возможность написать диктант и отказаться от выставления оценок. Ждем вас!