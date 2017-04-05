​Сургутянка в девятый раз выиграла чемпионат мира по лыжным гонкам среди любителей

Сургутянка Гульнара Медведева стала девятикратной чемпионкой мира среди любителей по лыжным гонкам. В конце марта спортсменка вернулась с международного турнира, который проходил в Швейцарии. Как отмечает мастер спорта, несмотря на недостаточную подготовку и выдавшиеся тяжелые природные условия, она смогла собраться с силами и одержать победу.

Сейчас в копилке у спортсменки победа в Москве в 2005 году, три медали, завоеванные в Австрии, четыре медали из Финляндии и одна – крайняя – из Швейцарии. Женщина обошла более 1200 спортсменов из 30 стран-участниц.