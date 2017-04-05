​К-Информ: В Сургуте активисты «Совести» жестоко избили предпринимателя // ВИДЕО

Сургутское агентство криминальных новостей «К-Информ» сообщило о конфликте активистов общественной организации «Совесть» и местного предпринимателя. По данным агентства, группа молодых людей избила мужчину и двух его защитников на минувших выходных у кафе на проспекте Набережный. Мужчина был доставлен в больницу с сотрясением мозга и переломами, однако от госпитализации отказался.

Супруга пострадавшего пояснила, что конфликт произошел по личным мотивам. Накануне 8 марта она трудоустроила в собственный цветочный ларек женщину, но та не выполняла свои обязанности, а через некоторое время потребовала материальную компенсацию. Услышав отказ, по словам жены бизнесмена, женщина пригрозила проблемами со стороны РОО «Совесть», в которой состоит ее сын. Днем 2 апреля молодой человек назначил встречу возле кафе, которая и завершилась массовой дракой.

Уточняется также, что бизнесмен не стал писать заявление в полицию.