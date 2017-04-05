16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  56,5553   EUR  60,2427  

​К-Информ: В Сургуте активисты «Совести» жестоко избили предпринимателя // ВИДЕО

Сургутское агентство криминальных новостей «К-Информ» сообщило о конфликте активистов общественной организации «Совесть» и местного предпринимателя. По данным агентства, группа молодых людей избила мужчину и двух его защитников на минувших выходных у кафе на проспекте Набережный. Мужчина был доставлен в больницу с сотрясением мозга и переломами, однако от госпитализации отказался.

Супруга пострадавшего пояснила, что конфликт произошел по личным мотивам. Накануне 8 марта она трудоустроила в собственный цветочный ларек женщину, но та не выполняла свои обязанности, а через некоторое время потребовала материальную компенсацию. Услышав отказ, по словам жены бизнесмена, женщина пригрозила проблемами со стороны РОО «Совесть», в которой состоит ее сын. Днем 2 апреля молодой человек назначил встречу возле кафе, которая и завершилась массовой дракой.

Уточняется также, что бизнесмен не стал писать заявление в полицию.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:14, просмотров: 660, комментариев: 6


QR код
Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 10:32
Нормально, сейчас тысячи и миллионы сургутских предпринимателей прочитают и сделают выводы. Что не надо прессовать рабочий класс.
verbiczckaia.an
не нравится
Сегодня в 11:29
ну что надо выходить в пикеты с плакатами заранее, что это все фальсификация и их опять оклеветали)
Себастьян Перейра verbiczckaia.an
не нравится
Сегодня в 11:48
там номера машин засветились на камерах
если уголовку заведут, быстро вычислят. а там и видно будет что за ребята

а вы уже заранее, не зная фактов, призываете выходить с пикетами
Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 12:49
вчера губернатора отправили под стражу, на Попова - завели уголовное дело ... почему не вспоминают в сует что они не последними партийцами были? почему партия не отвечает за своих членов, не самых причем обычных?
ах, да! об этом же говорить вслух нельзя...
verbiczckaia.an Себастьян Перейра
не нравится
Сегодня в 12:56
Это был сарказм)
nk-surgut@mail.ru Альберт Леонов
не нравится
Сегодня в 14:56
Губернатора Югры отправили под стражу?

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА

​Авторитет растет // ИНФОГРАФИКА
Голосующая аудитория siapress.ru определилась с весом новой администрации и думы Сургута
Андрей Луговой Сегодня в 10:51
190 1
​#ПитерДержись

​#ПитерДержись
В мире столько гадости, но когда беда придет в ваш дом, я сомневаюсь что вы скажете: «Это неизбежность». Эти пустые, глупые слова из уст, видимо, пустого и глупого человека, не умеющего сострадать...
Татьяна Малинина, журналист, писатель 04 апреля в 15:03
518 7
​Заколдованные танцы ММВБ // АУДИО, ТЕКСТ

​Заколдованные танцы ММВБ // АУДИО, ТЕКСТ
Что более всего удивляет экспертов экономической сферы? Новости из мира финансов
Александр Игнатов, финансовый советник Сургутского филиала БКС Премьер 04 апреля в 14:29
278 0
​Метрополитен закрыт

​Метрополитен закрыт
А сколько раз, проходя мимо турникета, я слышала писк системы. Когда идёт толпа - этот противный писк вообще не смолкает, но никого из проходящих не останавливают...
Татьяна Малинина, писатель, журналист 03 апреля в 19:26
846 22
​Удача в «квадратах»

​Удача в «квадратах»
Какую квартиру выиграла подписчица «Нового Города» Валентина Кожевникова
Блог газеты «Новый Город» 03 апреля в 09:53
641 0
​Сургутская неделя. От посадки до заплатки

​Сургутская неделя. От посадки до заплатки
Традиционный обзор событий из жизни нашего города
Олег Владимиров 02 апреля в 10:11
1160 0
​Верной дорогой...

​Верной дорогой...
Ровно как в рассказе Аверченко. Прочитал заявление Мизулиной про «уроки патриотизма» — полевел, подписался на фейсбук Навального. Наткнулся на слова Яровой о том, что «борьба с коррупцией может разрушить суверенитет страны», перечислил деньги на счет ФБК.
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 31 марта в 13:15
951 12
​«На лыжах покатался»

​«На лыжах покатался»
Всю нынешнюю неделю в топе новостей — реакция на митинги официальных лиц, депутатов, представителей культуры и простых преподавателей ОБЖ
Анна Богдевич 31 марта в 10:59
776 7
​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА

​С Димоном не определились // ИНФОГРАФИКА
Среди аудитории siapress.ru нет четкого понимания: стоит ли доверять расследованию Навального о недвижимости премьера
Андрей Луговой 31 марта в 10:24
666 5
​Помощь за деньги – это уже услуга

​Помощь за деньги – это уже услуга
Помощь начинают оценивать в деньгах, будь то «добровольные народные дружинники» или волонтеры на крупном федеральном мероприятии. Это извращает само понятие добровольчества.
Дмитрий Пахотин, депутат городской Думы, бизнесмен, владелец кошки Мони 31 марта в 10:04
580 3
​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни

​Молодежи в картинках дали альтернативное объяснение, почему снизился уровень жизни
«Кто не был в молодости революционером, у того нет сердца, а тот, кто потом не стал консерватором, у того нет ума», — данная фраза наиболее выразительно показывает различие в восприятии получаемой информации в зависимости от возраста.
Александр Пурышев, политолог 30 марта в 12:58
799 5
​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА

​Мы взяткам скажем «нет» // ИНФОГРАФИКА
Большинство читателей siapress.ru «на лапу» никому не дает
Андрей Луговой 30 марта в 10:47
460 3
Юрий Нуреев

​Снова номенклатура
Похвальные речи выгодно высвечивают фигуру спикера Совфеда на фоне демонстративно катающегося на лыжах Дмитрия Медведева — хотя вряд ли смогут усыпить бдительность населения. Матвиенко все-таки давно и прочно ассоциируется у нас скорее с сосулями.
Юрий Нуреев 29 марта в 16:49
1158 19
​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА

​Немногодетные семьи // ИНФОГРАФИКА
Половина голосующей аудитории siapress.ru согласна с предложением ограничивать количество приемных детей в семьях
Андрей Луговой 29 марта в 12:01
587 9
​Нового «Болотного дела» ждать не стоит

​Нового «Болотного дела» ждать не стоит
Причина проста: в следующем году выборы и власть постарается понравиться избирателям, а избивая и сажая детей, народной любви не добьешься.
Екатерина Шульман, политолог 28 марта в 16:06
1986 9
​Семейное дело

​Семейное дело
Молодая супружеская пара организовала в Сургуте воскресные прогулки с бездомными собаками
Елена Ногина, волонтер ОД «Дай лапу» 28 марта в 14:54
957 3
Больше мнений
Сетевое издание
© ООО «Северпечать», 2016.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон: +7 (3462) 44-23-23

Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+

Архив нового города

Новый Город до 2011 г.
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика