​Открытый турнир по фигурному катанию пройдет в Сургуте в апреле

14 и 15 апреля в сургутском Ледовом дворце спорта пройдет Открытый турнир по фигурному катанию на коньках среди мальчиков и девочек 2005-2011 годов рождения «Сургутский фигурист». Он соберет юных спортсменов как из Югры (Сургут, Покачи, Радужный), так и Уральского федерального округа (Тюмень, Тобольск, Курган), Башкортостана (Учалы, Сибай) и других регионов нашей страны: всего заявлено более 180 участников.

«Главной целью соревнований является повышение спортивного мастерства юных фигуристов, приобретение соревновательной практики, отбор перспективных и сильнейших среди детей младшего возраста, а также развитие и популяризация фигурного катания на коньках в городе Сургуте», — прокомментировали организаторы — местная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках».

Соревнования стартуют 14 апреля в 8:30 и оба дня будут идти до семи вечера.