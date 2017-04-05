​В Сургуте в массовом ДТП пострадали три человека // ФОТО

В понедельник, 4 апреля, около 08.00 утра в Сургуте на улице Автомобилистов столкнулись три автомобиля. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД округа, авария произошла из-за того, что 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-21150 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с «Фольксвагеном Поло» и «Маздой 6». В результате дорожно-транспортного происшествия пассажир «Мазды» 1983 года рождения, а также пассажиры ВАЗа 1994 и 1988 годов рождения получили телесные повреждения.

Фото: vk.com/kinform

Всего за прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых шесть человек получили травмы, в том числе один несовершеннолетний.