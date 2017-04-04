​В Сургуте уничтожили 12 кг польского редиса

В Сургуте уничтожили 12 килограммов свежего редиса, страной происхождения которого является Польша.
Запрещенную к ввозу в Россию продукцию обнаружили в ходе проверки сотрудники регионального управления Россельхознадзора. «В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 июля 2015 года № 391 и Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 июля 2015 года № 774 запрещенная продукция уничтожена механическим способом», - сообщили в пресс-службе ведомства.
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00