​Наталья Комарова пообщалась с мамой сургутянки, пострадавшей во время теракта в Санкт-Петербурге

Губернатор Югры Наталья Комарова связалась с мамой 22-летней Евгении Бахлыковой, которая пострадала во время теракта в петербургской подземке, и обсудила здоровье девушки. Об этом сообщается на странице Официального штаба правительства Югры во «ВКонтакте».

Евгения является студенткой юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения. Во время взрыва она получила травмы легкой степени тяжести. По словам матери пострадавшей, Евгению откинуло взрывной волной, сейчас она находится в сознании. Сейчас девушка находится в местной клинике военной травматологии и ортопедии. Ей установлен диагноз «осколочные и вторичные ранения и повреждения».

«Женщине оказана материальная поддержка, в том числе со стороны властей Сургута, которая позволила ей оперативно вылететь в Санкт-Петербург», - отметили в штабе.

В пресс-службе администрации Сургута уточнили, что материальная помощь составила 50 тысяч рублей, передает «Интерфакс-Урал».

3 апреля днем на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв, в результате которого, по информации Национального антитеррористического комитета, 14 человек погибли, еще 45 находятся в больницах. В управлении МЧС позже заявили, что в медучреждения поступил 51 раненый. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «террористический акт».