​Сургутские полицейские задержали подозреваемого в краже

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции раскрыли кражу.

В дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило сообщение от мужчины 1990 года рождения о том, что неустановленное лицо находясь в квартире потерпевшего по улице Чехова похитило имущество на сумму 3 тысячи рублей.

В ходе разбирательства сотрудники полиции выясняли, что в вечернее время 26 февраля потерпевший в подъезде своего дома познакомился с мужчиной и пригласил к себе в гости. После чего злоумышленник воспользовался моментом, когда хозяин квартиры отвлекся и совершил кражу. Стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый 1991 года рождения, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.