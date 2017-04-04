В Сургуте участились случаи мошенничества и краж с банковских карт с использованием средств сотовой связи и сети Интернет. С начала года в УМВД России по Сургуту поступило около 98 обращений граждан связанных с дистанционными видами мошенничества.
Алена Геншель, оперуполномоченный отделения по борьбе с преступлениями связанными с не законным оборотом радиоэлектронных и технических средств связи, дала несколько советов о том, как не стать жертвой мошенничества.
- Не сообщать данные карты и пароли посторонним людям, в том числе тем, кто представляется сотрудником банка.
- Не перезванивать на подозрительные номера, в том числе номера из других регионов.
- Быть внимательным при покупке и продаже на сайтах вроде "Avito" и "Юла".
- Не доверять сообщениям о крупных выигрышах.
- Получив сообщение в соцсетях с просьбой дать денег в долг или скопировать в сообщения пришедший на телефон код, звоните знакомому и подтверждайте, от него ли пришло данное сообщение.
- Не переводить денежные средства новым знакомым из соцсетей и сайтов знакомств.
- В случае, если вам пришло сообщение с просьбой оказать финансовую помощь попавшему в беду родственнику, необходимо сразу связаться с человеком, от которого пришло сообщение, и поинтересоваться, действительно ли ему нужна помощь.
- Установить антивирусные программы на сотовый телефон и компьютер.
- Рассказать об этих правилах пожилым людям.
Если вам не удалось избежать мошенничества, то необходимо взять детализацию звонков, сделать скриншоты подозрительных смс или переписки в соцсетях, сделать выписку по банковской карте (в зависимости от вида мошенничества). Затем предоставить как можно больше информации в полицию.
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