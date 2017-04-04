​СурГПУ отметит день рождения хором

Сургутский государственный педагогический университет 7 апреля отметит 12-детие со дня присвоения вузу статуса университета: именно в этот день в 2005 году аккредитационная комиссия Рособрнадзора признала тогдашний пединститут прошедшим государственную аттестацию и аккредитацию.

До того, как стать университетом, педагогический вуз работал как институт, а еще раньше — как колледж.

Это знаменательное событие в СурГПУ отметят в культурно-спортивном комплексе на Артема, 9 фестивалем хоровых коллективов, на котором представители шести факультетов (студенты и преподаватели) исполнят по две песни. Не останутся в стороне и преподаватели: сводный хор профессорско-преподавательского состава университета также покажет класс.

Посмотреть на хоровые соревнования можно будет 7 апреля в 15 часов — вход свободный.