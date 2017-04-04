​СурГПУ отметит день рождения хором

Сургутский государственный педагогический университет 7 апреля отметит 12-детие со дня присвоения вузу статуса университета: именно в этот день в 2005 году аккредитационная комиссия Рособрнадзора признала тогдашний пединститут прошедшим государственную аттестацию и аккредитацию.
До того, как стать университетом, педагогический вуз работал как институт, а еще раньше — как колледж.
Это знаменательное событие в СурГПУ отметят в культурно-спортивном комплексе на Артема, 9 фестивалем хоровых коллективов, на котором представители шести факультетов (студенты и преподаватели) исполнят по две песни. Не останутся в стороне и преподаватели: сводный хор профессорско-преподавательского состава университета также покажет класс.
Посмотреть на хоровые соревнования можно будет 7 апреля в 15 часов — вход свободный.
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00