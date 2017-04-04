​В Сургуте в суд передано дело ОПГ торговцев сексуальными услугами

В Сургуте в суд передано дело шести участников преступной группы, которые организовали в городе занятия проституцией. По версии следствия, с 2007-го по 2015 год обвиняемые привозили в город девушек из соседних регионов, обещая им большие заработки. Однако деньги работницы не получали, а выйти из бизнеса им не давали возможности: путем угроз и насилия требовали от них продолжения оказания услуг сексуального характера. Всего за все время работы в занятие проституцией была вовлечена 21 девушка.

Всем шестерым предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 240 УК РФ (вовлечение в занятие проституцией и принуждение к занятию проституцией, с применением насилия и угрозой его применения, группой лиц по предварительному сговору) и ч. 2 ст. 241 УК РФ (организация занятия проституцией, систематическое предоставление помещений для занятия проституцией, совершенные с применением насилия и угрозой его применения). После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе прокуратуры округа. Двое из них дожидаются суда под стражей, остальные находятся под подпиской о невыезде.