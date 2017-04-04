​В теракте в Санкт-Петербурге пострадала студентка из Сургута

В теракте в Санкт-Петербурге пострадала жительница Сургута Евгения Бахлыкова. Девушка находится в больнице, ее состояние не вызывает опасения врачей. Об этом в социальной сети сообщил глава Сургута Вадим Шувалов.

«Друзья, среди пострадавших во вчерашнем теракте в Санкт-Петербурге есть жительница Сургута — Бахлыкова Евгения Андреевна, студентка юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения.Сейчас находится под наблюдением врачей. Состояние, слава Богу, удовлетворительное. Угрозы жизни нет. Вся страна сегодня скорбит по жертвам этого чудовищного взрыва. Сургут вместе с жителями северной столицы», - написал градоначальник.

Напомним, 3 апреля около 14.30 мск в перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт» питерской подземки произошел взрыв. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что в результате ЧП 11 человек погибли. По данным местного управления МЧС, в больницах города по состоянию на утро вторника остаются 49 пострадавших. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.