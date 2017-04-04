​Ванда Болотнова покинула ДИ «Нефтяник»

В дворце искусств «Нефтяник» — кадровые перестановки: руководитель учреждения Ванда Болотнова покинула его. Информацию она подтвердила нашему изданию, отметив, что намерена посвятить время ребенку.

«Я ухожу в отпуск по уходу за ребенком, — сказала Ванда Болотнова, — ему восемь с половиной лет (по закону можно брать отпуск по уходу за ребенком, который не достиг 14 лет — прим.ред.) и, к сожалению, работа отнимает слишком много времени, которое невозможно посвятить семье».

Кто станет новым руководителем ДИ «Нефтяник», пока неизвестно.

Напомним, что Ванда Болотнова руководила учреждением в сложное время — когда у него не было собственного здания (дворец был открыт осенью прошлого года). Заметим, кстати, что ситуация повторилась: ранее Болотнова возглавляла Сургутскую филармонию, которую покинула в 2012 году — в этом же году учреждение получило новое здание.