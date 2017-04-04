​Наркокурьер из Сургута проведет за решеткой десять лет

Житель Сургута десять лет проведет в колонии строгого режима. Такой приговор вынес городской суд. Гособвинителю удалось доказать вину мужчины в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере.

«Подсудимый совместно с другим соучастником занимался незаконным сбытом наркотических средств на территории Сургута, размещая их в «тайниках-закладках». В августе 2016 года при раскладке наркотика по тайникам наркокурьер был задержан сотрудниками правоохранительных органов, наркотические средства изъяты из незаконного оборота», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.