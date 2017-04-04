​Сургут соберет экспертов в области местного самоуправления со всей страны

13 и 14 апреля в Сургуте состоится Всероссийский форум «Город и гражданин», посвященный «новому взгляду» на Территориальные Общественные самоуправления (ТОС). В городе соберутся депутаты Госдумы, члены Комитета парламента по федеральному устройству и вопросам местного самоуправления, законодательных органов госвласти субъектов РФ, представительных органов муниципальных образований, ведущие эксперты в сфере государственного и муниципального права и государственного и муниципального управления, руководители общественных объединений, государственные и муниципальные служащие, гражданские активисты, а также представители бизнеса, ВУЗов и школ.

«Программа форума включает в себя информационные площадки и круглые столы, где участники проанализируют законодательную базу, регулирующую отношения «гражданского самоуправления» на уровне региона и муниципалитета, рассмотрят векторы выделения новых ресурсов финансирования и мотивации гражданских инициатив в ТОС, возможности бюджетирования на основе гражданской ответственности», - рассказали в департаменте общественных и внешних связей Югры.

По мнению организаторов, которыми выступили Региональной Ассоциацией территориальных общественных самоуправлений Югры и правительство округа, форум позволит объединить представителей власти, НКО, крупных градообразующих предприятий, малого и среднего предпринимательства, предста