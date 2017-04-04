​В Сургутской клинической травматологической больнице пройдет «День открытых дверей»

8 апреля сургутская травматологическая больница ждет посетителей: в рамках Всемирного дня здоровья пройдет акция «День открытых дверей».
«Горожане без предварительной записи смогут посетить консультативные приемы невролога, терапевта и врача функциональной диагностики, — отметили представители пресс-службы больницы. — Желающие получат рекомендации специалистов, при необходимости пройдут первичную диагностику, ультразвуковые исследования на предмет выявления факторов риска сосудистых заболеваний головного мозга».
Акция пройдет во взрослой поликлинике травматологической больницы на Нефтеюганском шоссе, 20, 8 апреля с 9.00 до 13.00.