​Вадим Шувалов предложил сургутянам определить судьбу Дома пионеров

Сургутян приглашают принять участие в голосовании по поводу будущего Дома пионеров, решении о реконструкции которого уже принято. Высказать свое мнение попросил горожан глава Сургута Вадим Шувалов.

«Друзья, на прошлой неделе был в Доме пионеров. Будем его реконструировать. Сейчас стоит вопрос, под какие цели отдать здание после реконструкции. Когда-то в нем была первая в городе школа, затем Дом пионеров. Может, организовать там музей или детский центр творчества? Чтобы начать реконструкцию необходимо четкое представление, для каких целей будет использоваться данное помещение», - написал он на своей странице в социальной сети.

Интересно, что в анкете есть вопросы о том, стоит ли сохранить Дом пионеров, а также уточняется, необходимо ли его сохранить в первозданном виде. Ранее же сообщалось о том, что решение о масштабной реконструкции старейшего в городе здания уже принято.