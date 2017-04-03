​Нотариусы и сотрудники Нотариальной палаты Югры во Всемирный день распространения информации об аутизме поработали волонтерами

2 апреля нотариусы и сотрудники Нотариальной палаты Югры вместе с семьями присоединились к благотворительным акциям, приуроченным к Всемирному дню распространения информации об аутизме, прошедшим в Сургуте.

В обед разукрашенные синими шарами и флагами 15 автомобилей - участники автопробега «Аутизм. Понимание и поддержка» - проехались по центральным улицам Сургута, а также заехали на парковку перед торговым центром «Росич» и раздали горожанам листовки с информацией об аутизме.

Сургутяне к акции отнеслись очень настороженно: предлагаемые листовки, видимо, перепутав с рекламными буклетами, брали с неохотой или вообще отказывались от них. В автопробеге приняли участие и сотрудники Нотариальной палаты Югры. Инициатором проведения акции выступила региональная общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Дети Дождя».

Затем перед Сургутской филармонией сотни горожан присоединились к международной акции «Зажги синим» и запустили в небо тысячу синих шаров. Акцию поддержали: Общественная палата Югры, сургутская городская ассоциация родителей детей-инвалидов, Фонд поддержки людей с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями «Город Солнца», региональная общественная организация «Дети Дождя», центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье», региональный благотворительный фонд «Благо Дарю», реабилитационный центр «Добрый волшебник», студенты-волонтеры и многие другие. В ходе проведения акции нотариусы и сотрудники Нотариальной палаты Югры помогли раздавать участникам акции и прохожим разъяснительные листовки об аутизме.

После проведения этих акций артисты Сургутского театра актера и куклы «Петрушка» показали яркий и милый бесплатный спектакль «Путешествие на Луну», специально подготовленный для детей с аутизмом. Артисты, буквально в двух метрах показывавшие постановку, играли вместе с юными зрителями и старались их развеселить.

«Все мы разные, но мы должны научиться понимать друг друга, принимать, помогать. Поддерживая и участвуя в благотворительных акциях для детей-аутистов, мы еще раз хотим доказать, что они – такие же дети, как и все остальные. Такие акции позволяют детям, вне зависимости от диагноза, пообщаться и поиграть друг с другом, воспитывать терпимость, получить позитивные эмоции и сделать небольшой шажочек на пути к социализации и, возможно, к излечению от тяжелого психологического недуга», - отметила Президент Нотариальной палаты Югры, член Общественной палаты Югры Жанна Самойлова.