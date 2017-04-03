​Сургутские полицейские раскрыли кражу из магазина

Накануне в дежурную часть УМВД России по г.Сургуту поступило сообщение от сотрудника службы безопасности продуктового магазина расположенного по улице Нефтеюганское шоссе о том, что в вечернее время 1 апреля неизвестный преступник, находясь в торговом зале магазина тайно, путем свободного доступа похитил продукты питания на сумму более 11 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий стражами порядка был установлен и задержан подозреваемый 1992 года рождения. Похищенное изъято.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного Кодекса РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до двух лет.