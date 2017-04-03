​В Сургуте завершен капитальный ремонт в трех домах

В Сургуте комиссия, в состав которой вошли специалисты Югорского фонда капитального ремонта, управляющей компании, администрации города, подрядчика и представители общественности, оценили качество капитального ремонта в трех многоквартирных домах. В доме № 11 на улице Бажова принимались системы водоотведения, тепло-, электро- и водоснабжения, по адресу Пушкина,18 комиссия осмотрела фасад дома, а на Энергетиков, 23 – системы водоснабжения и водоотведения.

«На ремонт этих конструктивов было направлено более 30 млн рублей. При этом, собираемость в данных домах не превышает 70 процентов. За все время действия программы данные дома собрали взносов на капитальный ремонт порядка 2,9 млн рублей», - отметили в пресс-службе Югорского фонда капремонта.

Напомним, в 2017 году у Сургуте планируют провести капитальный ремонт в 69 многоквартирных домах. Потратить на них планируют порядка 954 млн. рублей. Подрядчики уже определены, а в некоторых домах ремонт уже начался.