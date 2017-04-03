​В Сургутском районе в ДТП погибли трое детей и водитель легковушки // ВИДЕО

В воскресенье, 2 апреля, в 18.15 на 36 километре автодороги «Сургут – Нижневартовск» произошла автоавария, в которой погибли четыре человека, трое из которых — дети. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД Югры, ДТП случилось из-за того, что 43-летний водитель, управляя автомобилем «Хендай Солярис», не справился с управлением транспортного средства и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с КАМАЗом под управлением водителя 1991 года рождения. В результате ДТП водитель «Хендая» и его пассажиры 2003, 2002, 2001 годов рождения скончались на месте происшествия.

Всего за минувшие выходные на дорогах округа погибли восемь человек. Все аварии произошли из-за выезда одного из участников ДТП на встречку.

Фото, видео: ОМВД России по Сургутскому району