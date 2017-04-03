За выходные на дорогах Югры погибли восемь человек

За минувшие выходные на дорогах округа произошло четыре ДТП, в которых погибли люди, следует из информации, опубликованной на сайте окружной полиции. В воскресенье, 2 апреля, около 18:30 на 36 км автодороги «Сургут – Нижневартовск» столкнулись легковушка и грузовик. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хендай Солярис» не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где произошло столкновение с «КАМАЗом». В результате ДТП четыре человека погибли.

В этот же день на 145 километре автодороги «Нижневартовск — Радужный» произошло ДТП с участием двух автомобилей. По предварительным данным водитель автомобиля ВАЗ-2114 выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия.

В субботу, 1 апреля, в Нефтеюганском районе в 14.30 на 584 километре автодороги «Тюмень - Ханты-Мансийск» водитель автомобиля «ВАЗ 21099», выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем «Исузу» под управлением мужчины 1979 года рождения. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир «ВАЗа погибли на месте.

В Нижневартовском районе 1 апреля около 10.00 водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем «Шевроле Нива», на 20 километре автодороги «Лангепас – Покачи» не справился с управлением и допустил занос транспортного средства с последующим столкновением с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Хендай» под управлением водителя 1980 года рождения. В результате столкновения водитель «Шевроле» получил телесные повреждения, его пассажир 1996 года рождения скончался.