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​В 2016 году «Сургутнефтегаз» получил 104,8 млрд рублей убытка по РСБУ

Это произошло впервые с 1995 года

Фото: goodvklady.ru
Фото: goodvklady.ru

В 2016 году чистый убыток «Сургутнефтегаза» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составил 104,76 млрд рублей против прибыли в 751,36 млрд рублей годом ранее, сообщает RNS со ссылкой на отчет компании. Выручка компании составила 992,538 млрд рублей, что на 1,5 процента больше, чем в 2015 году. Себестоимость продаж сократилась на 0,2 процента — до 662,748 млрд рублей. Прочие доходы сократились в 1,9 раза - с 2,365 трлн рублей до 1,257 трлн рублей, а прочие расходы снизились лишь на 4,5 процента - до 718,4 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 123,075 млрд рублей против прибыли в 902,534 млрд рублей за 2016 год.

Убыток компании зафиксирован впервые с 1995 года, отмечают «Ведомости». Произошло это из-за укрепления рубля в прошлом году. За первое полугодие 2016 года, когда рубль укрепился к доллару на 15 процегтов до 63,99 рублей, «Сургутнефтегаз» получил убыток по РСБУ в сумме 142 млрд руб. Эксперты siapres.ru тогда отмечали, что шумиха вокруг финансовой отчетности нефтегазового гиганта преувеличена.

«Прежде всего, нужно сказать, что убыток был получен по РСБУ и к привычному для нас понятию об убытках отношение не имеет. При подобных подсчетах финансовые потери возникают в связи с валютной переоценкой. Я думаю, не является откровением, что большая часть выручки «Сургутнефтегаза» идет именно в валюте и соответственно изменение курса сразу отражается на доходах компании. Большое влияние оказывает и цена на нефть. Это касается не только доходов-убытков, но и выплаты дивидендов, особенно по привилегированным акциям», - отмечал сотрудник сургутского филиала компании БКС Азамат Юсупов.

За второе полугодие компания заработала чистую прибыль в сумме 37,2 млрд рублей, хотя укрепление рубля продолжилось до 61,27 рубля. Эксперты ожидали, что «Сургутнефтегаз» завершит год с прибылью при курсе в 68 рублей.


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Сегодня в 08:55, просмотров: 42, комментариев: 0


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