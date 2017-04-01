​Сургутские полицейские раскрыли грабеж

Благодаря грамотно организованному комплексу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции был раскрыт грабеж.

Накануне в ночное время потерпевший 1988 года рождения, занимаясь частным извозом, подвозил подозреваемую 1995 года рождения, которая открыто без применения насилия похитила денежные средства в сумме 1 тысячи рублей и скрылась.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий с применением системы «Безопасный город» стражами порядка была установлена и задержана злоумышленница, ранее привлекавшаяся к уголовной ответственности за совершение кражи.

Похищенное изъято. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.161 Уголовного Кодекса РФ «Грабеж». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.