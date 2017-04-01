​Полиция Сургута разыскивает преступника // ОРИЕНТИРОВКА, ФОТО

Отделом уголовного розыска УМВД России по г. Сургуту за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ разыскивается неустановленное лицо.
Был одет в кепку черного цвета, куртку темного цвета, брюки темного цвета, ботинки черного цвета. Были одеты очки с оправой черного цвета. При задержании вышеуказанного лица а так же лиц находящиеся вместе с ним, доставлять в ОУР УМВД России по г. Сургут каб. 423, сообщить по телефону: 76-19-80, с.т. 89124114347, 89226549685.
Кто берет квартиры? Наталия Лемец и Николай Епифанов — о портрете покупателя недвижимости в Сургуте // ONLINE 6 апреля в 11:00