​«Новый Город» определился с обладателем квартиры

В минувшую пятницу один из подписчиков «Нового Города» стал обладателем однокомнатной квартиры: в СИА-ПРЕСС ЦЕНТРЕ в прямом эфире разыграли подарки среди тех, кто подписался на газету на 2017 год.

Повезло сургутянке Валентине Кожевниковой, чье имя было определено ветераном Великой Отечественной войны Анфузой Неуйминой, которая вытянула купон с именем из барабана «НГ».

Традиционно с победителем розыгрыша определились в самом начале розыгрыша — с тем, чтобы иметь возможность к его окончанию уже привезти его в студию. Для этого в разных точках города дежурили сотрудники газеты, которые ждали сигнала — имени и адреса счастливчика. Валентина Кожевникова действительно появилась в студии, подтвердила слова издателя «НГ» Тараса Самборского, что незнакома с ним и положительно ответила на его вопрос, нужна ли ей квартира. «Нужна, конечно. Мечтала о ней», — ответила она и выслушала наставление издателя о том, что теперь ей целый год придется носить вместе с ключами огромный брелок с логотипом «Нового Города». Это, впрочем, шутка — в отличие от самого факта выигрыша.

Также во время розыгрыша определились обладатели других призов от «НГ» — посмотреть трансляцию в прямом эфире можно было на ТНТ-Сургут или на siapress.ru.