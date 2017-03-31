​Сургутский краеведческий музей покажет каталог «Клад кулайской культуры на Барсовой Горе»

Сургутский краеведческий музей во вторник приглашает на презентацию нового каталога «Клад кулайской культуры на Барсовой Горе».

Издание посвящено коллекции элитных украшений мужского костюма. Сам клад, найденный при раскопках одного из городищ Барсовой горы, свидетельствует о моде богатырей и кулайской военной знати в эпоху раннего железного века. Он был представлен сургутянам год назад. Однако, информация о каждом предмете клада крайне обширна и выходит за рамки любой экскурсии, оттого было решено подробно изложить ее в печатном издании, которое и презентуют во вторник.