​Нотариусы Югры присоединились к международной акции в поддержку больных аутизмом

2 апреля - Всемирный день распространения информации об аутизме. В Югре в этот день пройдут благотворительные акции, чтобы еще раз привлечь внимание общественности к проблемам людей с аутизмом, к защите их прав и благополучия.

Самые массовые мероприятия в Югре, приуроченные этой дате, запланированы в Сургуте. 2 апреля здесь пройдет автопробег «Аутизм. Понимание и поддержка», в рамках которого запланировано распространение листовок с информацией об аутизме, а также благотворительный показ в Сургутской филармонии театром актера и куклы «Петрушка». Организатор этих мероприятий в Сургуте - региональная общественная организация помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Дети Дождя». В этот же день, в 16 часов на площади перед Сургутской филармонией возглавляемая Яковом Черняком городская Ассоциация родителей детей-инвалидов, куда входят все общественные организации детей-инвалидов города, проведет международную акцию «Зажги синим» для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и всех горожан, в рамках которого в небо запустят тысячу синих шаров.

В рамках мероприятий, приуроченных Всемирному дню распространения информации об аутизме, Нотариальная палата провела ряд благотворительных акций. В конце марта 15 юных сургутян из региональной общественной организации ХМАО-Югры помощи детям и взрослым с нарушениями развития аутистического спектра «Дети Дождя», а также их родители посетили кукольный спектакль «Дюймовочка» городского театра актера и куклы «Петрушка». Кроме того, в начале марта сотрудники Нотариальной палаты Югры детям с аутизмом, посещающим уникальный сургутский частный детский сад – Центр инклюзивного образования и социальной адаптации «Счастье» - презентовали развивающие игры, канцелярские игры, материалы для творчества. Ребята в центре «Счастье» активно рисуют в ИЗО-студии, лепят в студии керамики, пробуют даже заниматься музыкой и играть на сцене в театральной студии. Специалисты центра уверены, что совместное времяпровождение детей положительно отражается на развитии и социализации детей, так как они могут комфортно и с пользой проводить время, не чувствовать себя изолированными, не испытывать недостатка в общении.

Как рассказала председатель РОО «Дети Дождя» Наталья Глотова, с каждым годом в мире растет количество людей, страдающих аутизмом, и от этой болезни не застрахован никто. В чем причина аутизма – не могут однозначно ответить даже современные ученые. Существуют предположения, что аутизм может быть вызван инфекциями в период беременности, тяжелыми или неправильно проведенными родами, прививками, психотравмирующими ситуациями в раннем детском возрасте и т.д. Поэтому общественники призывают родителей насторожиться, если ребенка не интересует простое общение с окружающим миром, он повторяет одни и те же движения и фразы, у него отсутствует воображение. Чем раньше выявляется аутизм и своевременно проводятся комплексные коррекционные мероприятия, – тем выше шанс, что ребенок вырастет полноценным.

В Югре детьми-аутистами официально признаны 169 ребят, по неофициальным данным - их более 1,5 тысячи. В Сургуте соответствующая запись есть в медкнижках только у 54 детей. Самой большой проблемой детей-аутистов в РОО «Дети Дождя» считают то, что у большинства таких детей диагноз «аутизм» медики снимают и ставят диагноз «умственная отсталость» или «шизофрения», что не позволяет им после этого получать специализированную медицинскую и социально-реабилитационную помощь, помощь тьютеров.