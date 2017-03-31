​В Сургуте под суд пойдут участники ОПГ наркоторговцев

В Сургуте перед судом предстанут два гражданина Республики Казахстан — участники организованной преступной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств в Сургуте, Нижневартовске и Нефтеюганске. Им предъявлено обвинение по четырем статьям УК, прокуратура обвинительное заключение по уголовному делу утвердила, сообщается на сайте ведомства.

Установлено, что обвиняемые занимались сбытом наркотических средств на территории округа с мая 2016 года. Наркотики один из них получил по указанию неустановленного лица в Челябинске. Зелье расфасовывали на более мелкие партии, а также оборудовали ряд тайников на территории городов Сургута, Нефтеюганска и Нижневартовска, адреса закладок передавали неустановленному лицу. Полученные от незаконной деятельности деньги они легализовали. В декабре 2016 года преступная деятельность наркосбытчиков была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. В отношении неустановленного лица материалы дела выделены в отдельное производство.