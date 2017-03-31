​Сургут выделит 39 земельных участков под ИЖС льготникам и многодетным семьям

Администрация Сургута в 2017 году выделит 39 земельных участков под ИЖС. Получат возможность построить свое жилье в основном многодетные семьи, сообщает «СургутИнтерНовости». В прошлом году было предоставлено 12 таких наделов. На сегодняшний день в льготной очереди на получение участков под ИЖС сегодня 1400 семей, 995 из них – многодетные.

«Очень большие затраты. Их же непросто поставить на кадастровый учет и размежевать. Там же нужно дорогу подвести, сети. Участок должен быть обеспечен, а не просто в поле, и это большие затраты. По мере выделения денег и строительства дорог, инженерной инфраструктуры происходит предоставление участков. Но по плану до 2020 года должны 1280 участков предоставить», – объяснил низкие темпы продвижения очереди председатель комитета по земельным отношениям администрации Сургута Олег Прилипко.