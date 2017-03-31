​Сургутянин лишился денег, пригласив в гости подружку из соцсети

В Сургуте целый «семейный подряд» решил заработать на тех, кто не слишком разборчив в связях. Одной из их жертв стал 29-летний мужчина, к которому в гости пришла девушка, с которой познакомился в социальной сети. Через некоторое время в квартиру к потерпевшему зашла еще одна дама и мужчина, которые представились родителями гостьи. Они высказали недовольство по поводу общения с их дочерью. Видимо, разговор был экспрессивный, так как завершился он тем, что «мама» ударила гостеприимного хозяина, похитила имущество, после чего компания скрылась.

Среди похищенного - сотовый телефон, серьги, деньги в сумме более 2 тысяч рублей и банковскую карту, с которой впоследствии снял еще порядка 48 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила более 64 тысяч рублей.

Фото пресс-службы УМВД Югры

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции была установлена и задержана подозреваемая 1990 года рождения. В отношении сургутянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.161 УК РФ «Грабеж». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщили в пресс-службе УМВД России по г. Сургуту.