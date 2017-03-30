​Сургут отметит Всемирный день распространения информации об аутизме // ВИДЕО

Сургут зажжет синим: 2 апреля в 12:00 от ТРЦ «Сити-Молл» стартует автопробег «Аутизм. Понимание и поддержка», которым город начнет отмечать Всемирный день распространения информации об аутизме. Традиционно в этот день проходят акции, которые привлекают внимание к проблеме аутизма. Так, в 16 часов на площади перед Сургутской филармонией в небо запустят тысячу синих шаров, а полчаса спустя в камерном зале Сургутской филармонии Театр актера и куклы «Петрушка» покажет спектакль «Путешествие на Луну» (0+). «Постановка создана специально для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с расстройствами аутистического спектра», — отмечают представители театра.

Вечером же фасад филармонии будет светиться синим.

Акция «Зажги синим» впервые прошла в 2005 году в Америке. С того времени к ней присоединились разные государства: традиционно 2 апреля синим подсвечиваются Сиднейский оперный театр, Ниагарский водопад, отель-парус Burj Al Arab в Дубае, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Статуя Будды в Японии. Россия участвует в акции с 2013 года, в 2016 году впервые к ней присоединился и Сургут.

«По статистике, аутизм встречается у мальчиков почти в пять раз чаще, чем у девочек. Поэтому организация и выбрала в качестве символа синий цвет в поддержку мальчиков с диагнозом «аутизм» (судя по всему, этот выбор связан с традиционным ассоциативным распределением детских оттенков: голубой и синий — для мальчиков, розовый — для девочек)», — объясняют организаторы акции.