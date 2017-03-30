​Выставка «Петербургская Ассамблея. Недвижимость. Образование» пройдет в Сургуте

22-23 апреля в ТРЦ «Сургут Сити Молл» с 11 до 19 часов будет проходить выставка «Петербургская Ассамблея. Недвижимость. Образование», которая посвящена вопросам получения образования за пределами Сургута.

«Не секрет, что многие школьники Ханты-Мансийского автономного округа стремятся получить высшее образование за пределами края, — отмечают организаторы мероприятия. — Для того, чтобы «приручить» стихийный поток юных дарований, выставочное объединение ЭкспоСфера выступило с инициативой проведения презентации вузов, недвижимости Санкт-Петербурга в Сургуте. Данные направления неразрывно связаны друг с другом, поскольку выбор учебного заведения предполагает подбор жилья, если родители не хотят или нет возможности поселить любимое чадо в общежитии. Анализ ситуации наводит на мысль, а не приобрести ли квартиру в Северной столице? Вполне возможно, что такое решение окажется более выгодным».

На все эти вопросы можно получить ответы на выставке — к слову, это уже пятый подобный проект в городе: будущие студенты и их родители могут подробно ознакомиться с вузами и рынком недвижимости Санкт-Петербурга.