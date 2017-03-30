​Сургутские школьники выяснили сильнейших в «Веселых стартах»

19 марта в спортивном комплексе лицея №3 прошли «Веселые старты» клуба «Огнеборец», которые собрали 11 команд из средних школ №4, 5, 26, 31, 37, лицеев №1, №3, гимназии №2, гимназии Салманова, а также сборную «Ракета». Это 132 ребенка в разных возрастных категориях — от 2004 до 2008 года рождения.

Победителей определили после нескольких состязаний: на первых местах в разных возрастных категориях оказались «Ракета», а также команды гимназии №2 и лицея №3. Всем им были вручены памятные грамоты и медали.