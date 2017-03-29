Сургутян приглашают принять участие в конкурсе «Семья года -2017», который проводят администрация города и Дворец торжеств. «Более десяти лет в нашем городе проводится конкурс «Семья года». Как и любой другой конкурс, он как живой организм постоянно развивается. Была ситуация кризиса, когда конкурс сходил на нет. Но к нашей радости проект получил второе рождение в 2015 году», - отметила заместитель председателя комитета культуры и туризма администрации города Ирина Верченко.

Сейчас конкурс проводится раз в два года. Его участниками могут стать супружеские пары с детьми. Победителей будут выбирать в в девяти номинациях. А звание «Семья года – 2017» получит семья, набравшая наибольшее количество баллов по итогам заседания конкурсной комиссии.

«Участникам конкурса необходимо написать рассказ об истории семьи, создать «визитную карточку» в форме видеоролика, серии фотографий или творческого номера. На помощь семьям в подготовке творческих номеров готовы прийти режиссеры и артисты Городского культурного центра, на площадке которого семьи презентуют свои достижения жюри и зрителями этой осенью. Также в сентябре конкурсантам предстоит подготовить художественные работы для выставки «История семьи – история Сургута». Гала-концерт, церемония награждения участников и победителей конкурса пройдет 28 октября 2017 года в Сургутской филармонии», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Заявки на участие в конкурсе подаются до 16 июня 2017 года в муниципальное бюджетное учреждение «Дворец торжеств» по адресу: Сургут, бульвар Свободы, 5, тел. 950-953 (организационно-методический отдел).