​Александр Молибоженко и Яков Черняк 30 марта проведут прием сургутян

В четверг, 30 марта, с 10.00 до 16.00 в помещении Сургутского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Югре проведут прием граждан исполняющий обязанности руководителя ведомства Александр Молибоженко и заместитель председателя Общественной палаты Югры Яков Черняк.

«Граждане могут обращаться с предложениями, заявлениями, просьбами о восстановлении или защите нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей или других лиц, с жалобами на действия, бездействие и решения следователей и руководителей следственных органов следственного управления СКР по Югре, а также по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации», - рассказали в пресс-службе окружного ведомства.

Прием будет проводится по адресу: г. Сургут, ул. Островского, д. 47 каб. 209. На личном приеме гражданин должен предъявить документ, удостоверяющий его личность. По вопросам приема граждан обращаться по телефонам в г. Ханты-Мансийске: (3467) 32-82-15, 32-82-00.