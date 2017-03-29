​Лидерами IV Школьного Чемпионата Югры по интеллектуальным играм стали вартовчане

Команды из Нижневартовска взяли больше всего первых мест на IV Школьном Чемпионате Югры по интеллектуальным играм, который прошел в Сургуте 25 и 26 марта. Почетным гостем, ведущим и главным судьей Чемпионата стал капитан команды элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей Супранович.

В стенах Сургутского Государственного университета собрались 28 сильнейших команд, прошедших в финал по итогам отборочного турнира, в котором приняли участие более 160 команд из всех крупных муниципалитетов округа.

На финальном этапе соревнования для самых эрудированных школьников региона проводились в четырех дисциплинах: «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Эрудит-квартет» и «Мультиигры».

Победители «Что? Где? Когда?» в старшей группе стала команда «В штанах» из Нефтеюганска, на втором месте — сургутская «Фаталити», на третьем — нижневартовская «Давно пора было». В младшей группе одержала победу команда «КБУ» (Нижневартовск), на втором месте - «5 элемент» (Сургут) и «Бородачи-усачи» (Нефтеюганск). В «Брейн-ринге» также победа досталась вартовчанам из команды «Давно пора было», второе место - «В штанах», третье - «Фаталити». «Давно пора было» стали первыми в дисциплине «Эрудит-квартет». «Фаталити» отстояла тут право на второе место, а третье — также досталось сургутянам из команды «Мертвые туши». Которые в «Мультииграх» проявили себя вполне «живыми» и взяли первое место. Второе в этой дисциплине досталось ««Фаталити», третье - «Фреш роял» из Нефтеюганска.

Отметим, что в этом году Школьный чемпионат является этапом главного интеллектуального события в регионе – Кубка Губернатора Югры по интеллектуальным играм. Три лучшие школьные команды округа получили право представить свои муниципалитеты и учебные заведения на этом Кубке.